***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge çalışmaları yapan NİCAT BATARYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne 342.500 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Nikel bazlı katot üretiminde kendi geliştirdiği teknolojileri ve patent çalışmaları ile Nicat'ın bu alanda global bir oyuncu olması bekleniyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865334BIST