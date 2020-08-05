***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 13:19
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge çalışmaları yapan NİCAT BATARYA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne 342.500 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Nikel bazlı katot üretiminde kendi geliştirdiği teknolojileri ve patent çalışmaları ile Nicat'ın bu alanda global bir oyuncu olması bekleniyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865334
BIST
17:341.090
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|: 1.095
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.577.082
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.547.075
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.807.755
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.081.082
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|866.965.821
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.441.621.369
|% -1,41
|
|SISE
|6,21
|2.560.766.946
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|938.519.765
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.349.083.697
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.273.036
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2208
|9,2670
|% 2,79
|
|Frank
|7,7366
|7,7832
|% 3,06
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
|