***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, BREN İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne 250.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Bren, endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel IoT teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor. İşletmelerin doğalgaz ve kömür yakıt maliyetlerinde %5-15 arasında tasarruf sağlamayı hedefleyen bu yenilikçi teknoloji karbon salınımını ve ekipman kaynaklı arıza risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869916BIST