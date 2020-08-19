***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 14:08
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, BREN İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne 250.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Bren, endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel IoT teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor. İşletmelerin doğalgaz ve kömür yakıt maliyetlerinde %5-15 arasında tasarruf sağlamayı hedefleyen bu yenilikçi teknoloji karbon salınımını ve ekipman kaynaklı arıza risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869916
BIST
15:291.102
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.099
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|POLTK
|176,00
|171.163
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,96
|132.130
|% 9,99
|
|DGGYO
|9,70
|6.297.420
|% 9,98
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.541.400
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.108.129.956
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|874.372.534
|% 2,36
|
|GARAN
|7,17
|761.098.228
|% 0,56
|
|ASELS
|17,84
|613.628.755
|% 0,79
|
|GUSGR
|6,24
|600.824.445
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|1.108.129.956
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|874.372.534
|% 2,36
|
|CEMAS
|1,63
|186.845.651
|% 1,87
|
|MAKTK
|2,67
|292.129.239
|% 5,53
|
|GARAN
|7,17
|761.098.228
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3509
|7,3551
|% -0,24
|
|Euro
|8,7694
|8,7763
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6825
|9,7310
|% -0,46
|
|Frank
|8,0810
|8,1296
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% -0,26
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-17,22
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-24,00
|
|Tam
|3.118
|3.197
|-10,64
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-5,15
|
|Çeyrek
|756
|773
|-2,57
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,40
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