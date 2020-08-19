***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda eğitim teknolojileri girişimi Magna Tectum Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 150.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Magistum, ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılmasının yanı sıra online anket uygulanması, yemek listesinin yayınlanması, rehberlik süreçlerinin yönetimi, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, kütüphane modülü, ödeme takibinin yapılması gibi daha bir çok ihtiyacın çözümünü tek bir üründe sunan Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemidir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869917BIST