***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 14:11
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda eğitim teknolojileri girişimi Magna Tectum Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 150.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Magistum, ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılmasının yanı sıra online anket uygulanması, yemek listesinin yayınlanması, rehberlik süreçlerinin yönetimi, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, kütüphane modülü, ödeme takibinin yapılması gibi daha bir çok ihtiyacın çözümünü tek bir üründe sunan Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869917
BIST
15:291.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.107
En Düşük
1.099
15:297,3551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
15:298,7763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
15:29470,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,88
|Açılış
|: 470,52
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler15:29
|POLTK
|176,00
|171.163
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,96
|132.130
|% 9,99
|
|DGGYO
|9,70
|6.297.420
|% 9,98
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.541.400
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.108.197.477
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|874.551.463
|% 2,36
|
|GARAN
|7,17
|761.986.933
|% 0,56
|
|ASELS
|17,82
|614.645.282
|% 0,68
|
|GUSGR
|6,24
|601.392.382
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|1.108.197.477
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|874.551.463
|% 2,36
|
|CEMAS
|1,63
|187.132.892
|% 1,87
|
|MAKTK
|2,68
|292.456.952
|% 5,93
|
|GARAN
|7,17
|761.986.933
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3509
|7,3551
|% -0,24
|
|Euro
|8,7694
|8,7763
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6920
|9,7406
|% -0,37
|
|Frank
|8,0880
|8,1367
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% -0,17
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-11,47
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-24,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|-11,93
|
|Yarım
|1.506
|1.546
|-5,78
|
|Çeyrek
|755
|773
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|
Seans Raporu
15:29
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