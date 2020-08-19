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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
 
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda eğitim teknolojileri girişimi  Magna Tectum Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 150.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
  
Magistum, ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılmasının yanı sıra online anket uygulanması, yemek listesinin yayınlanması, rehberlik süreçlerinin yönetimi, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, kütüphane modülü, ödeme takibinin yapılması gibi daha bir çok ihtiyacın çözümünü  tek bir üründe sunan Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemidir.  
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869917


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