***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 175.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Bakiyem, firmaların bir fiziki pos cihazına ihtiyaç duymadan zaman ve yer fark etmeksizin ödeme almalarını sağlarken, kolay arayüz ve entegrasyon ile farklı sektörlerdeki firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve online olarak ödemelerini almalarına imkan veriyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872216BIST