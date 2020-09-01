***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 11:30
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 175.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Bakiyem, firmaların bir fiziki pos cihazına ihtiyaç duymadan zaman ve yer fark etmeksizin ödeme almalarını sağlarken, kolay arayüz ve entegrasyon ile farklı sektörlerdeki firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve online olarak ödemelerini almalarına imkan veriyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872216
BIST
11:151.078
En Yüksek
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|BANVT
|24,62
|6.364.203
|% 4,77
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|CEMTS
|11,43
|38.350.474
|% 3,53
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|ARENA
|31,46
|8.077.974
|% 3,49
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|BAGFS
|14,47
|3.661.802
|% 2,41
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|AVGYO
|2,13
|3.651.050
|% 2,40
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|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
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|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,82
|10.243.691
|% -6,23
|
|ICBCT
|7,99
|216.203.966
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|168.772.412
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
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|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|FENER
|26,78
|146.600.355
|% 4,45
|
|EKGYO
|1,75
|136.959.637
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
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|ZOREN
|2,66
|88.873.852
|% -1,48
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|TSKB
|1,09
|33.438.576
|% 0,00
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|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3667
|7,3727
|% 0,36
|
|Euro
|8,8234
|8,8318
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,8778
|9,9273
|% 0,88
|
|Frank
|8,1527
|8,2018
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,37
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|11:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
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|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
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