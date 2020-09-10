***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 15:23
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Evimizdeki Psikolog girişimine (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) 200.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform olan Evimdekipsikolog, geleneksel yöntemlere göre yüzde 50 daha uygun ücretlendirilmiş seanslar ile kullanıcılarına online hizmet sunuyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874416
BIST
15:091.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:097,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4900
En Düşük
7,4560
15:098,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,8400
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8868
En Düşük
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15:09467,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,69
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.271.849.699
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|492.265.029
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|981.337.509
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|836.305.536
|% -9,83
|
|PETKM
|4,35
|2.104.829.643
|% -3,55
|
|FENER
|44,32
|1.271.849.699
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,83
|998.840.470
|% -2,08
|
|TSPOR
|6,45
|981.337.509
|% -9,92
|
|GARAN
|6,90
|943.313.539
|% 2,07
|
|PETKM
|4,35
|2.104.829.643
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,83
|998.840.470
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,51
|317.415.885
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|292.421.167
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|836.305.536
|% -9,83
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4588
|7,4625
|% -0,30
|
|Euro
|8,8398
|8,8450
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6375
|9,6859
|% -0,73
|
|Frank
|8,1776
|8,2269
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9829
|1,9928
|% -0,40
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|3,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-8,00
|
|Tam
|3.087
|3.164
|-3,77
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-1,83
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,91
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,43
|