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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.09.2020 15:23
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
 
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Evimizdeki Psikolog girişimine (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi)  200.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
 
Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform olan Evimdekipsikolog, geleneksel yöntemlere göre yüzde 50 daha uygun ücretlendirilmiş seanslar ile kullanıcılarına online hizmet sunuyor. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874416


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