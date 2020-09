***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.09.2020 tarihinde yapılan ve 25.09.2020 tarihinde KAP'da yayınladığımız 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Genel Kurul toplantı tutanağının 19. Maddesinde, %100 iştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO lisansı başvurusu ve halka arzı için gerekli çalışmaların yapılması kararı alınmıştır.Gelecek vadeden yenilikçi ve yaratıcı teknoloji girişimlerine yatırım yapan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, halen 16 ayrı girişime yatırım yapmış durumdadır. 2020 yılı sonuna kadar yatırım yapılan girişim sayısının yirmiye ulaşması hedeflenmektedir.· Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.(Zemecs) - Bilişim ve enerji altyapısı, bankacılık, askeri ve endüstriyel elektronik alanlarında ihtiyaç olan ürün, özgün çözüm ve teknolojik işbirliği desteği sunmaktadır.· Veriban Elek. Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş. (Veriban)- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Özel Entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili çözümleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunmaktadır.· Destek Her Yerde Bilişim A.Ş. (Evimizdeki Psikolog)- Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform olup geleneksel yöntemlere göre yüzde 50 daha uygun ücretlendirilmiş seanslar ile kullanıcılarına online hizmet sunmaktadır.· Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. (Bakiyem) - Firmaların bir fiziki pos cihazına ihtiyaç duymadan, zaman ve yer fark etmeksizin ödeme almalarını sağlarken, kolay arayüz ve entegrasyon ile farklı sektörlerdeki firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve online olarak ödemelerini almalarına imkan sağlamaktadır.· Magna Tectum Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş.( Magistum) - Ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılmasının yanı sıra online anket uygulanması, yemek listesinin yayınlanması, rehberlik süreçlerinin yönetimi, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, kütüphane modülü, ödeme takibinin yapılması gibi daha bir çok ihtiyacın çözümünü tek bir üründe sunan kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemidir.· BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş. (Bren) - Endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel IoT teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. İşletmelerin doğalgaz ve kömür yakıt maliyetlerinde %5-15 arasında tasarruf sağlamayı hedefleyen bu yenilikçi teknoloji, karbon salınımını ve ekipman kaynaklı arıza risklerini önemli ölçüde azaltabilmektedir· NİCAT Batarya Teknolojileri A.Ş. (Nicat) - Bataryalar için nikel bazlı katot üretiminin yanısıra yapay zeka destekli Ar-Ge çalışmaları yapmakta olup aynı zamanda batarya malzemesi üretiminde kullanılmak üzere yazılım geliştirmektedir.· Birfatura Yazılım Tenolojileri A.Ş. (BirFatura)-Online olarak çalışan platformu sayesinde Türkiye de faaliyet gösteren bütün online pazaryerleri ve eticaret platformlarına entegrasyon sağlar. BirFatura bu entegrasyonları sayesinde kobilere tüm eticaretlerini tek yerden yönetebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.· MeloKnows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş. (Meloknows) – Kullanıcıların, platformda yer alan hizmetler arasından talep ettiklerini, istedikleri yer ve zamanda almasını sağlayan bir dijital güzellik asistanıdır.· HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş. (Hubbox) - Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX, endüstriyel makinelere her zaman ve her yerden erişim imkanı sağlayan teknolojiler sunar. Yüksek güvenlikli SSL sertifikalar ve en güncel şifreleme metodlarıyla veri iletişimi sağlamaktadır.· BARTY Mobil Internet Servisleri ve Ticaret A.Ş. (Bartme) - Kişilerin 2. el eşyalarının değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası (c2c) eşya takas platformudur. Geliştirdiği makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yapan ve kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunan, bu sayede 2. el eşya satışlarındaki değer belirleme, marj kaybı ve uzun süren alıcı bulma sorunlarına çözüm getirmektedir.· PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi A.Ş. (PackUpp) - Yeni nesil "Aynı-Gün Teslimat" teknoloji şirketidir. Kurumsal ve bireysel tüm gönderilerin tamamen kullanıcının dijital kontrolü dahilinde teslimatını sağlamaktadır.· Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. (BiSu) - Tek tuşla su siparişi verilebilen, en yakındaki bayi ile tüketiciyi buluşturan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar mevcut aboneliklerinin yanı sıra diğer markaların sundukları fırsatları takip edebilmektedir.· Centriot Teknoloji A.Ş. (Centriot) - Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.EYÇ Teknoloji A.Ş.(EYÇ)-Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadırEYF Teknoloji A.Ş.(EYF)-Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.Genel Kurul kararı doğrultusunda , GSYO lisansı ve halka arz için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877178BIST