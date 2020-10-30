***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında %100 İştirakimiz olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi ve halka arzı yönünde çalışma yapılması için karar alınmıştı.Bu karar gereği, %100 iştirakimiz Alestanın GSYO statüsüne geçişi için gerekli hazırlıkların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuruların yapılması ve sürecin takibi ile ilgili bu konuda uzman bir hukuk bürosu ile danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884922BIST