***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 15:16
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında %100 İştirakimiz olan Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi ve halka arzı yönünde çalışma yapılması için karar alınmıştı.
Bu karar gereği, %100 iştirakimiz Alestanın GSYO statüsüne geçişi için gerekli hazırlıkların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuruların yapılması ve sürecin takibi ile ilgili bu konuda uzman bir hukuk bürosu ile danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884922
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3841
En Düşük
8,2678
16:579,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1156
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CUSAN
|6,27
|22.049.244
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.580.973
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|893.437.111
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.854.568
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.673.361
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.918.691
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,61
|376.784.066
|% -9,04
|
|PETKM
|4,19
|876.857.334
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.326.268
|% -5,45
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3785
|8,3824
|% 1,14
|
|Euro
|9,7903
|9,7979
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,8180
|10,8722
|% 1,34
|
|Frank
|9,1038
|9,1587
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% 1,03
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,46
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,35
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,75
|37,75
|-0,51
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10EMKEL
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 396 adet işlem
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17:09AVTUR
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 504, 674 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 29 kaybederek (% -1.80 ) 1, 216
-
17:08
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CUSAN, KARTN
-
17:08XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 18, 326.00 milyon TL de