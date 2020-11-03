***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 11:20
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, ‘'Paratic'' markasıyla faaliyet gösteren Polynom Teknoloji Anonim Şirketi'ne 240.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Paratic, bankalardan hesap hareketlerinin ve bakiyelerinin alınarak uygulamada gösterilmesi ve buna bağlı olarak toplu ödeme işlemlerin yapılması, çek Entegrasyonu sürecinin yönetilmesi, doğrudan Borçlandırma Sistemi ile bayi işlemlerinin yapılması ve firmaların B2B ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885640
BIST
14:071.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:078,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:079,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1296
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9529
En Düşük
9,7754
14:07518,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,24
|Açılış
|: 518,62
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,73
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ETYAT
|5,74
|4.389.843
|% 9,96
|
|ISGSY
|16,02
|52.552.404
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|MMCAS
|5,24
|508.242
|% -9,97
|
|ODAS
|3,19
|431.022.874
|% 0,00
|
|PGSUS
|41,58
|266.163.842
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,71
|229.489.287
|% -1,72
|
|AKSEN
|6,43
|158.555.762
|% 4,38
|
|MPARK
|17,57
|139.761.325
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,71
|229.489.287
|% -1,72
|
|ODAS
|3,19
|431.022.874
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|85.075.975
|% -4,00
|
|ALBRK
|1,57
|85.057.456
|% -2,48
|
|HLGYO
|2,33
|112.601.073
|% 1,30
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4942
|8,5008
|% 0,72
|
|Euro
|9,9433
|9,9504
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,0034
|11,0586
|% 1,24
|
|Frank
|9,2362
|9,2919
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,63
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|