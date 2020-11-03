***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, ‘'Paratic'' markasıyla faaliyet gösteren Polynom Teknoloji Anonim Şirketi'ne 240.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Paratic, bankalardan hesap hareketlerinin ve bakiyelerinin alınarak uygulamada gösterilmesi ve buna bağlı olarak toplu ödeme işlemlerin yapılması, çek Entegrasyonu sürecinin yönetilmesi, doğrudan Borçlandırma Sistemi ile bayi işlemlerinin yapılması ve firmaların B2B ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885640BIST