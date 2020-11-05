***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 250.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Bugamed, organik atıklardan yüksek teknolojili kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886324BIST