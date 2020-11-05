***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 12:37
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 250.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Bugamed, organik atıklardan yüksek teknolojili kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886324
BIST
12:331.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.173
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En Düşük
1.170
12:338,4588
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En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:33
|EUHOL
|3,41
|4.796.769
|% 10,00
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|BLCYT
|6,60
|8.606.888
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.046.588
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|505.767.691
|% 1,64
|
|GARAN
|6,93
|469.008.488
|% 0,00
|
|SISE
|6,58
|439.310.319
|% 1,70
|
|EGEEN
|1.239,90
|391.086.200
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,36
|368.691.582
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,79
|366.096.864
|% 5,29
|
|TSKB
|2,11
|362.811.616
|% 1,93
|
|DOHOL
|2,55
|355.635.771
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|205.968.949
|% 3,66
|
|PETKM
|4,33
|505.767.691
|% 1,64
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4545
|8,4588
|% 0,44
|
|Euro
|9,9740
|9,9810
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,9892
|11,0443
|% 0,80
|
|Frank
|9,2652
|9,3210
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% 0,46
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|12:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,75
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|20,49
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|9,91
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,54
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|-0,30
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