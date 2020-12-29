***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yeşil-yenilenebilir enerji üretiminde büyüme stratejisi kapsamında, dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş Afyon sandıklı ilçesinde kurulu 954kWp gücündeki GES tesisini 1.300.000 $ bedelle satın almaya karar vermiştir. Satınalma bedeline 14 Aralık 2020 tarihli KPMG değerleme raporu baz alınmıştır.Bu satın alma sonrasında şirketimizin dolaylı iştirakleri üzerinden sahip olduğu GES portföyü 4.711 Kwp'ye ulaşacaktır.Yeşil-Yenilenebilir enerji üretiminde portföyümüzü artırma stratejisi kapsamında Şirketimizin yeni yatırım fırsatları arayışı devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895333BIST