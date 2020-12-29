***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 10:31
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yeşil-yenilenebilir enerji üretiminde büyüme stratejisi kapsamında, dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş Afyon sandıklı ilçesinde kurulu 954kWp gücündeki GES tesisini 1.300.000 $ bedelle satın almaya karar vermiştir. Satınalma bedeline 14 Aralık 2020 tarihli KPMG değerleme raporu baz alınmıştır.
Bu satın alma sonrasında şirketimizin dolaylı iştirakleri üzerinden sahip olduğu GES portföyü 4.711 Kwp'ye ulaşacaktır.
Yeşil-Yenilenebilir enerji üretiminde portföyümüzü artırma stratejisi kapsamında Şirketimizin yeni yatırım fırsatları arayışı devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895333
BIST
11:481.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:487,4135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:489,0764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:48447,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 447,94
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ARZUM
|24,86
|22.001.572
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.219.512
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.843.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRYAT
|470,60
|122.343.538
|% -6,35
|
|KONTR
|21,46
|36.134.606
|% -6,04
|
|NIBAS
|58,10
|6.314.536
|% -5,99
|
|BRKSN
|8,42
|1.917.706
|% -5,71
|
|GUBRF
|74,00
|1.077.120.509
|% 5,11
|
|THYAO
|13,03
|775.931.842
|% 3,25
|
|SASA
|20,88
|563.028.937
|% 7,19
|
|KARTN
|105,90
|495.909.480
|% 2,42
|
|KARSN
|3,32
|454.114.617
|% 5,73
|
|KARSN
|3,32
|454.114.617
|% 5,73
|
|GSDHO
|2,52
|274.658.861
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,55
|158.118.089
|% -1,27
|
|THYAO
|13,03
|775.931.842
|% 3,25
|
|KRDMD
|5,58
|313.557.987
|% -0,53
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4135
|% -0,33
|
|Euro
|9,0678
|9,0764
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9857
|10,0358
|% 0,20
|
|Frank
|8,3311
|8,3813
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,35
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|