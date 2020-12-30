***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Servislet Yazılım Anonim Şirketi'ne 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Servislet otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor. Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1.000 noktaya çıkartmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895564BIST