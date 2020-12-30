***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 11:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Servislet Yazılım Anonim Şirketi'ne 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Servislet otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor. Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1.000 noktaya çıkartmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895564
BIST
14:051.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,72
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
14:057,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0568
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
14:059,0001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
14:05443,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,82
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BERA
|19,26
|132.620.919
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.191.101
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.958.176
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.319.927
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,30
|13.957.047
|% -7,57
|
|DOKTA
|29,16
|684.666
|% -4,89
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|IDEAS
|13,55
|2.510.772
|% -3,90
|
|DOAS
|29,10
|70.330.623
|% -3,71
|
|ASELS
|18,52
|1.834.288.468
|% 3,46
|
|GUBRF
|82,15
|1.818.168.316
|% 7,46
|
|GARAN
|10,21
|1.230.065.543
|% 1,90
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,17
|593.805.315
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.216.240.554
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|988.272.233
|% 2,37
|
|ODAS
|3,97
|750.985.093
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,07
|460.011.692
|% 0,33
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3391
|% -0,76
|
|Euro
|8,9839
|9,0049
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,9609
|10,0108
|% 0,11
|
|Frank
|8,2767
|8,3266
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,09
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-8,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-3,95
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|