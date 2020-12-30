***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 13:02
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.12.2020 tarihli şirketimiz genel kurulunun 6.maddesinde, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi'ne %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım yapılmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu görevlendirilmişti.
Şirketimiz Genel Kurul kararı doğrultusunda, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi ile %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.
Dünyada son dönemde giderek önem kazanan ve 03.10.2019 tarihli SPK tebliği ile Türkiye'de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile özellikle teknoloji girişimlerine sermaye sağlamak üzere kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu, ilk yılında 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895582
BIST
13:081.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:087,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0495
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:089,0158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:08443,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,11
|Açılış
|: 443,64
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:06
|TGSAS
|11,56
|113.921.129
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.775.982
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.139.265
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,20
|10.468.011
|% -9,45
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|BURVA
|50,90
|2.694.211
|% -3,78
|
|INVEO
|47,16
|40.105.725
|% -3,76
|
|GUBRF
|82,60
|1.692.000.505
|% 8,04
|
|ASELS
|18,68
|1.683.212.664
|% 4,36
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.140.125.875
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|723.953.070
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|364.776.736
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|450.422.388
|% 0,65
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3419
|7,3501
|% -0,61
|
|Euro
|8,9997
|9,0068
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,9321
|9,9819
|% -0,18
|
|Frank
|8,2616
|8,3114
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9496
|1,9594
|% -0,74
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-11,26
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-5,45
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|