***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.12.2020 tarihli şirketimiz genel kurulunun 6.maddesinde, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi'ne %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım yapılmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu görevlendirilmişti.Şirketimiz Genel Kurul kararı doğrultusunda, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi ile %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.Dünyada son dönemde giderek önem kazanan ve 03.10.2019 tarihli SPK tebliği ile Türkiye'de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile özellikle teknoloji girişimlerine sermaye sağlamak üzere kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu, ilk yılında 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895582BIST