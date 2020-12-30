***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 15:13
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.09.2020 tarihli Genel Kurul toplantısı 19. Maddesinde, %100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin öncelikle GSYO'ya dönüştürülmesi, sonrasında halka arz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.
Genel kurul kararı uyarınca gerekli hazırlıklar yapılmış ve Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO'ya dönüştürülmesi için 30.12.2020 tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895634
BIST
16:281.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,03
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:287,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:289,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:28444,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,87
|Açılış
|: 444,88
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.520.686
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|37.848.502
|% 9,98
|
|ARZUM
|27,34
|23.487.958
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.174.016
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.316.358
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,50
|2.778.625.707
|% 7,91
|
|ASELS
|18,37
|2.166.156.494
|% 2,63
|
|KOZAL
|97,10
|1.477.320.116
|% 1,94
|
|GARAN
|10,21
|1.474.630.084
|% 1,90
|
|HALKB
|5,62
|1.360.751.164
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|682.237.099
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.360.751.164
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,72
|1.097.942.732
|% 1,51
|
|ODAS
|3,99
|845.065.618
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,07
|551.784.342
|% 0,33
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3533
|7,3590
|% -0,49
|
|Euro
|9,0143
|9,0304
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,9665
|10,0165
|% 0,16
|
|Frank
|8,2917
|8,3416
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -0,53
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,50
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|
Seans Raporu
16:28
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16:42UTPYA
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