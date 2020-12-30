***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.09.2020 tarihli Genel Kurul toplantısı 19. Maddesinde, %100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin öncelikle GSYO'ya dönüştürülmesi, sonrasında halka arz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmişti.Genel kurul kararı uyarınca gerekli hazırlıklar yapılmış ve Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin GSYO'ya dönüştürülmesi için 30.12.2020 tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895634BIST