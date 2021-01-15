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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.01.2021 10:03



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların fizyoterapist olmadan da tedavi olmasını sağlayabilecek ev tipi tıbbi cihaz üretimi yapan Houston Bionics, Inc. girişimine 50.000 USD yatırım yapılmasına karar verildi. Geliştirdiği yazılım ile hastaların uzaktan rehabilitasyon deneyimini de arttıran Houston Bionics, milyonlarca hastayı birbirleriyle ve terapistlerle online olarak da buluşturabiliyor.Türkiye'de üretilen klinik olarak etkisi kanıtlanmış ve sertifikasyon süreçlerini tamamlanmış ürünlerin Avrupa'da satışlarına başlayan Houston Bionics,  2021'de ABD pazarına açılmayı hedeflemektedir. Şirketin geliştirdiği giyilebilir sistemler ile fizik-tedavi-rehabilitasyonda fark yaratacağına ve  yurtdışı pazarlarda kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.
    
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902515


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