***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreNörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların fizyoterapist olmadan da tedavi olmasını sağlayabilecek ev tipi tıbbi cihaz üretimi yapan Houston Bionics, Inc. girişimine 50.000 USD yatırım yapılmasına karar verildi. Geliştirdiği yazılım ile hastaların uzaktan rehabilitasyon deneyimini de arttıran Houston Bionics, milyonlarca hastayı birbirleriyle ve terapistlerle online olarak da buluşturabiliyor.Türkiye'de üretilen klinik olarak etkisi kanıtlanmış ve sertifikasyon süreçlerini tamamlanmış ürünlerin Avrupa'da satışlarına başlayan Houston Bionics, 2021'de ABD pazarına açılmayı hedeflemektedir. Şirketin geliştirdiği giyilebilir sistemler ile fizik-tedavi-rehabilitasyonda fark yaratacağına ve yurtdışı pazarlarda kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902515BIST