***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









2020 tarihli şirketimiz genel kurulunun 6.maddesinde, ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden 1.090.000 TL bedelle %5 hisse alınmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu görevlendirilmişti.Şirketimiz Genel Kurul kararı doğrultusunda, ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile %5 pay karşılığında 1.090.000 TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.2010 yılından bu yana e-ticaret alanında STEM, Maker, 3D, Elektronik, Robotik ve Kendin Yap ürünlerini kullanıcılara sunan Robotistan, 5000'den fazla ileri teknoloji ürününü video eğitimler, eğitici içerikler ve örnek projeler ile kullanıcılara sunuyor. 2010 yılında 5 üniversite arkadaşı genç girişimci tarafından kurulan Robotistan, son 5 yıldır da Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 50 Teknoloji Şirket (Deloitte FAST50)'i arasında yer alıyor. Robotistan aldığı yatırım ile kendin yap setleri, eğitim ve uygulama deney kartları gibi ürünlerini global pazardaki makerlar ile buluşturacak.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904576BIST