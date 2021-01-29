***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreFinansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne %2,5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 01.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.2020 yılında 3,5 kat büyüme gösteren ve Saha Bakiyem ürünü ile üç farklı dalda ödül alan Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %2,5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %5'e çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 29.01.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905842BIST