***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 11:20
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Finansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne %2,5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 01.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.
2020 yılında 3,5 kat büyüme gösteren ve Saha Bakiyem ürünü ile üç farklı dalda ödül alan Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %2,5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %5'e çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 29.01.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905842
BIST
11:151.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:157,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:158,8964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8929
11:15436,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,32
|Açılış
|: 436,75
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PKENT
|1.524,60
|2.763.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|310.550
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|ARTI
|7,10
|207.292
|% -4,95
|
|SUMAS
|65,00
|64.025
|% -4,41
|
|UZERB
|70,70
|292.910
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,35
|337.526.181
|% -0,84
|
|ODAS
|3,81
|216.704.826
|% -0,78
|
|KATMR
|4,17
|114.515.565
|% 3,22
|
|HLGYO
|4,00
|100.317.887
|% 2,04
|
|ESEN
|29,68
|100.243.684
|% 6,08
|
|ODAS
|3,81
|216.704.826
|% -0,78
|
|IHLGM
|1,40
|67.033.587
|% 0,72
|
|HLGYO
|4,00
|100.317.887
|% 2,04
|
|TURSG
|7,32
|63.519.731
|% 0,55
|
|FADE
|8,22
|59.068.462
|% 8,30
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3460
|7,3507
|% 0,22
|
|Euro
|8,8979
|8,9033
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0484
|10,0987
|% 0,06
|
|Frank
|8,2499
|8,2996
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,46
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,00
|55,00
|-0,10
|
Seans Raporu
11:13
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11:23XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 319.00 milyon TL de
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, EREGL
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 56 kaybederek (% -0.87 ) 1, 311
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, TACTR, PKENT, GUBRF, BTCIM, MERIT, EMNIS, SNKRN
-
11:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, INVEO