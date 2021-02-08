***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreIOT teknolojileri Girişimi Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 19.08.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.2020 yılında patentli teknolojisiyle portföyüne 5 yeni ürün ilave eden Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.Enerji Santralleri, İlaç, Gıda,Tekstil, Kimya,Demir&Çelik, Petrol&Gaz sektörlerine yapay zeka tabanlı endüstriyel IoT ürünleri sunan Bren, kendi geliştirdiği 6 ürünle 2021 yılında Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908148BIST