***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 13:48
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
IOT teknolojileri Girişimi Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 19.08.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.
2020 yılında patentli teknolojisiyle portföyüne 5 yeni ürün ilave eden Bren İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuzun 08.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Enerji Santralleri, İlaç, Gıda,Tekstil, Kimya,Demir&Çelik, Petrol&Gaz sektörlerine yapay zeka tabanlı endüstriyel IoT ürünleri sunan Bren, kendi geliştirdiği 6 ürünle 2021 yılında Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908148
BIST
15:051.526
En Yüksek
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En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:05
|JANTS
|552,30
|52.575.720
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|38.389.207
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.589.064.817
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.046.559.331
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|910.198.436
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|884.666.310
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.046.559.331
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|910.198.436
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,49
|497.849.416
|% 1,63
|
|ALBRK
|2,21
|358.117.440
|% 0,91
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1176
|7,1207
|% 0,91
|
|Euro
|8,5631
|8,5691
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7156
|9,7644
|% 0,52
|
|Frank
|7,8732
|7,9207
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8927
|1,9022
|% 0,92
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,03
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|58,82
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,45
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,23
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|