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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2021 11:35



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
 1.)   Otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan Hubbox Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 09.07.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu.  2020 yılında 4 kat büyüme gösteren ve dünya çapında 770 yükselen IoT girişimi arasında en iyi iki firmadan biri seçilen HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden  kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %.5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına,  
 2.)   Firmaların vardiyalı personel yönetim süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden Shiftplanner Teknoloji Anonim Şirketi girişimine 2.5 Milyon TL şirket değerlemesi üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine
 Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909842


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