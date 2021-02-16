***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre1.) Otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan Hubbox Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne %5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiş ve 09.07.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulmuştu. 2020 yılında 4 kat büyüme gösteren ve dünya çapında 770 yükselen IoT girişimi arasında en iyi iki firmadan biri seçilen HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Anonim Şirketi'ne ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkımızın kullanılarak aynı bedelle ilave %.5 oranında iştirak edilmesine, toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına,2.) Firmaların vardiyalı personel yönetim süreçlerini dijitalleştiren ve optimize eden Shiftplanner Teknoloji Anonim Şirketi girişimine 2.5 Milyon TL şirket değerlemesi üzerinden %5 oranında iştirak edilmesineYönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909842BIST