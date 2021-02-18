***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 10:25
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, MALWATION SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne 7.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Zararlı yazılım üzerine AR-GE yürüten Malwation, kendi geliştirdiği AIMA ve MSP isimli 2 adet ürünle kurumlara gelişmiş zararlı yazılımlara karşı detaylı raporlar sunarak en doğru aksiyonları almalarına ve tehditleri detaylı olarak anlamalarına yardımcı oluyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910745
BIST
12:391.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.548
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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En Düşük
1.548
12:396,9606
En Yüksek
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|: -0,08%
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En Düşük
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12:398,4121
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:39
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,11
|37.885.102
|% -7,43
|
|TKURU
|316,20
|3.101.557
|% -7,19
|
|ISKPL
|39,84
|295.058.243
|% -6,30
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|SASA
|48,46
|1.296.604.430
|% 7,02
|
|THYAO
|12,51
|861.964.051
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,80
|822.749.671
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|PETKM
|5,18
|551.242.911
|% 2,57
|
|ODAS
|4,16
|369.199.987
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.107.050
|% 1,21
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9553
|6,9606
|% -0,08
|
|Euro
|8,4052
|8,4121
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6527
|9,7011
|% 0,28
|
|Frank
|7,7247
|7,7713
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8490
|1,8583
|% -0,11
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|