***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, MALWATION SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne 7.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.Zararlı yazılım üzerine AR-GE yürüten Malwation, kendi geliştirdiği AIMA ve MSP isimli 2 adet ürünle kurumlara gelişmiş zararlı yazılımlara karşı detaylı raporlar sunarak en doğru aksiyonları almalarına ve tehditleri detaylı olarak anlamalarına yardımcı oluyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910745BIST