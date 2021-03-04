***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 10:35
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden Startupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş, 30907 sayılı paya dayalı kitle fonlama tebliği (III-35/A.1) kapsamında Kitle Fonlama platformu olarak faaliyete geçmek ve bu amaçla kurul listesine alınmak üzere 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915060
BIST
10:341.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:347,4372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:348,9815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:34411,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 411,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KRVGD
|18,59
|113.712.005
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,40
|30.455.085
|% -8,88
|
|LINK
|52,95
|9.499.593
|% -8,71
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|THYAO
|14,91
|364.412.391
|% -0,07
|
|PETKM
|5,81
|291.502.408
|% 1,40
|
|OZKGY
|6,16
|182.947.938
|% 9,41
|
|OZKGY
|6,16
|182.947.938
|% 9,41
|
|GOZDE
|8,24
|148.788.073
|% 3,91
|
|PETKM
|5,81
|291.502.408
|% 1,40
|
|TSKB
|1,70
|77.399.565
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|87.937.361
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|125.059.657
|% 1,53
|
|OZKGY
|6,16
|182.947.938
|% 9,41
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4339
|7,4372
|% -0,11
|
|Euro
|8,9735
|8,9815
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3477
|10,3996
|% -0,11
|
|Frank
|8,0525
|8,1010
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,17
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,33
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|0,75
|