***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Startupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş, 30907 sayılı paya dayalı kitle fonlama tebliği (III-35/A.1) kapsamında Kitle Fonlama platformu olarak faaliyete geçmek ve bu amaçla kurul listesine alınmak üzere 03 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915060BIST