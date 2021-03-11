***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 11:57
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda
İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. KKB raporlarını, bankaların kriterleriyle birleştirerek bireylerin veya kurumların nasıl kredi alabileceğini gösteren ilk kredi raporunu oluşturan İnteraktif Kredi, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına katkıda bulunuyor.
EasySoft Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığında yatırım yapılmasına karar verildi. Kullanıcıların gizliliğini kendi isteğine göre ayarlayabildiği yeni nesil sohbet uygulaması geliştiren Easysoft, sosyal medya uygulamalarına mükemmel bir alternatif olmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917215
BIST
13:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:307,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:308,9333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:30416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.253.305
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.409.322
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.962.065
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.899.751
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,12
|117.973.641
|% -6,45
|
|KATMR
|4,69
|226.657.318
|% -6,20
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|SASA
|48,68
|1.320.605.969
|% 4,78
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
|
|KOZAL
|129,80
|588.367.322
|% 0,62
|
|GARAN
|9,14
|449.421.123
|% -0,33
|
|TCELL
|16,72
|401.419.879
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,39
|383.049.456
|% 0,42
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
|
|TSKB
|1,72
|119.441.647
|% 0,58
|
|DOHOL
|3,47
|235.886.014
|% 2,66
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4513
|% -0,71
|
|Euro
|8,9242
|8,9333
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3720
|10,4240
|% -0,36
|
|Frank
|8,0237
|8,0720
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% -0,48
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,12
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,96
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|