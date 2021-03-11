***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusundaİnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi. KKB raporlarını, bankaların kriterleriyle birleştirerek bireylerin veya kurumların nasıl kredi alabileceğini gösteren ilk kredi raporunu oluşturan İnteraktif Kredi, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına katkıda bulunuyor.EasySoft Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığında yatırım yapılmasına karar verildi. Kullanıcıların gizliliğini kendi isteğine göre ayarlayabildiği yeni nesil sohbet uygulaması geliştiren Easysoft, sosyal medya uygulamalarına mükemmel bir alternatif olmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917215BIST