***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı oluyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918403BIST