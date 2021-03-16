***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 11:20
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.000.000 TL değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı oluyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918403
BIST
12:541.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
12:547,5247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,5139
12:548,9825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9627
12:54418,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,60
|Açılış
|: 418,93
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler12:54
|SANKO
|14,53
|35.606.868
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|33.596.263
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|47.637.359
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,16
|297.883.962
|% -7,55
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|KRGYO
|7,15
|32.124.815
|% -4,79
|
|EGGUB
|237,50
|111.092.294
|% -4,73
|
|GRNYO
|3,47
|12.329.264
|% -4,67
|
|GARAN
|8,87
|842.242.109
|% 1,72
|
|KOZAL
|127,40
|576.288.165
|% 3,16
|
|OTKAR
|438,40
|485.367.282
|% 0,55
|
|GOZDE
|8,75
|468.717.865
|% -4,27
|
|KRDMD
|7,71
|433.565.310
|% 1,58
|
|GARAN
|8,87
|842.242.109
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,23
|185.658.104
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,52
|320.938.468
|% 9,52
|
|KRDMD
|7,71
|433.565.310
|% 1,58
|
|GOZDE
|8,75
|468.717.865
|% -4,27
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5211
|7,5247
|% -0,11
|
|Euro
|8,9753
|8,9825
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3604
|10,4124
|% -0,79
|
|Frank
|8,0714
|8,1200
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9996
|2,0096
|% -0,15
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-18,70
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-9,05
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,52
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,95
|67,95
|-0,93
|