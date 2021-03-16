Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2021 11:20



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Eyurtlar İnternet ve Reklam Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne 1.000.000 TL  değerleme üzerinden %15 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Öğrenci yurtlarını internet ve mobil ortamlarda tanıtan ve rezervasyon yaptıran pazaryeri platformu Eyurtlar, öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulmasına yardımcı oluyor.  
          
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918403


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:541.562
Değişim :  0,41% |  6,34
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.565 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler12:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANKO 14,53 35.606.868 % 9,99  
TRILC 21,42 33.596.263 % 9,96  
VAKKO 17,22 47.637.359 % 9,96  
BRMEN 2,87 335.187 % 9,96  
IDEAS 68,65 2.418.196 % 9,93  
daha fazla
12:54 Alış Satış %  
Dolar 7,5211 7,5247 % -0,11  
Euro 8,9753 8,9825 % -0,06  
Sterlin 10,3604 10,4124 % -0,79  
Frank 8,0714 8,1200 % -0,24  
Riyal 1,9996 2,0096 % -0,15  
daha fazla
12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 0,02  
Altın Gr. 419 419 -0,64  
Cumhuriyet 2.780 2.822 -19,00  
Tam 2.768 2.838 -18,70  
Yarım 1.338 1.373 -9,05  
Çeyrek 671 687 -4,52  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 -0,21  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,06  
B. Petrol 67,95 67,95 -0,93  
Seans Raporu 12:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru