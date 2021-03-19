***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 11:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Tosby Games Oyun Yazılım Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3.500.000 TL değerleme üzerinden %3 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Mobil ve bilgisayar için oyun geliştiren bir oyun stüdyosu olan Tosby Games, sahasında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919214
BIST
14:371.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,46
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.537
14:377,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:378,6285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1099
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:37405,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,75
|Açılış
|: 405,00
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:37
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.079.532
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.073.987
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,84
|546.658.355
|% 9,19
|
|SANKO
|13,27
|92.491.048
|% -7,78
|
|MNDRS
|3,37
|132.409.500
|% -7,67
|
|CLEBI
|305,70
|397.317.578
|% -7,36
|
|SKTAS
|5,16
|15.978.454
|% -7,03
|
|ALBRK
|1,86
|86.332.224
|% -6,53
|
|FROTO
|217,60
|1.227.218.274
|% 2,64
|
|THYAO
|13,80
|954.721.754
|% -1,00
|
|GLYHO
|6,21
|741.723.807
|% -2,51
|
|SISE
|7,76
|580.178.336
|% -0,89
|
|GARAN
|8,91
|558.460.514
|% -1,44
|
|SKBNK
|1,30
|239.004.829
|% -2,99
|
|TSKB
|1,64
|198.845.369
|% -3,53
|
|GLYHO
|6,21
|741.723.807
|% -2,51
|
|ODAS
|3,79
|414.770.038
|% -5,72
|
|EKGYO
|2,13
|213.082.496
|% -1,84
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2421
|7,2462
|% -1,04
|
|Euro
|8,6213
|8,6285
|% -1,26
|
|Sterlin
|10,0546
|10,1050
|% -1,11
|
|Frank
|7,7721
|7,8189
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9252
|1,9349
|% -1,07
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,14
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|-39,00
|
|Tam
|2.674
|2.742
|-38,47
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-18,61
|
|Çeyrek
|648
|663
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,44
|63,44
|0,16
|