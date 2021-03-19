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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2021 11:15



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Tosby Games Oyun Yazılım Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 3.500.000 TL  değerleme üzerinden %3 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Mobil ve bilgisayar için oyun geliştiren bir oyun stüdyosu olan Tosby Games, sahasında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919214


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