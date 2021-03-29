***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 11:05
kimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Artiox Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi'ne 7.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Sanat yatırım platformu işleticisi Artiox, değerli sanat eserlerine blockchain teknolojisiyle küçük yatırımcıların da diledikleri miktarda online yatırım yapmasına, alım satım yapmasına imkan veriyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921348
BIST
13:581.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:588,1718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0915
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:589,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6508
En Düşük
9,4521
13:58453,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,55
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TRILC
|50,40
|179.630.051
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.643.258
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.897.861
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.317.186
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.899.537
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.037.425
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.740.827
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|914.168.091
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|659.765.134
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,02
|591.909.093
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|398.177.479
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|591.909.093
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.740.827
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|914.168.091
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,36
|315.971.750
|% 3,70
|
|BJKAS
|7,28
|659.765.134
|% 5,05
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1698
|8,1718
|% 1,13
|
|Euro
|9,6217
|9,6327
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,2627
|11,3192
|% 1,37
|
|Frank
|8,6561
|8,7082
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1716
|2,1825
|% 1,09
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
|