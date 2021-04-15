***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklığımız Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye'de Q1-2021 döneminde en fazla sayıda yatırım yapan kurumsal yatırımcı ünvanını elde etmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928356BIST