Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 10:30



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklığımız Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye'de Q1-2021 döneminde en fazla sayıda yatırım yapan kurumsal yatırımcı ünvanını elde etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928356


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:501.411
Değişim :  0,15% |  2,18
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.407
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 59,95 175.452.847 % 10,00  
QUAGR 26,48 8.697.462 % 9,97  
BTCIM 13,73 7.045.219 % 9,93  
VAKKO 15,10 53.545.577 % 7,17  
SARKY 16,04 39.009.811 % 6,79  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Dolar 8,0493 8,0526 % -0,22  
Euro 9,6585 9,6665 % -0,17  
Sterlin 11,0619 11,1174 % -0,14  
Frank 8,6885 8,7408 % -0,17  
Riyal 2,1393 2,1500 % -0,23  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 10,93  
Altın Gr. 452 452 1,69  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 0,16  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,02  
B. Petrol 66,11 66,11 -0,47  
Seans Raporu 11:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru