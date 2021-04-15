***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 10:30
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklığımız Alesta, Startup.watch raporuna göre Türkiye'de Q1-2021 döneminde en fazla sayıda yatırım yapan kurumsal yatırımcı ünvanını elde etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928356
BIST
11:501.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:508,0526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:509,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0161
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:50452,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,71
|Açılış
|: 452,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:50
|MTRKS
|59,95
|175.452.847
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.697.462
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.045.219
|% 9,93
|
|VAKKO
|15,10
|53.545.577
|% 7,17
|
|SARKY
|16,04
|39.009.811
|% 6,79
|
|TKURU
|298,30
|1.326.242
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.287.626
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.193.891
|% -9,94
|
|TUREX
|17,51
|386.606.376
|% -9,32
|
|GARAN
|7,26
|1.884.980.710
|% 3,86
|
|SASA
|47,44
|654.407.622
|% 1,93
|
|EREGL
|17,92
|490.071.591
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,64
|487.084.296
|% 3,24
|
|TUREX
|17,51
|386.606.376
|% -9,32
|
|GARAN
|7,26
|1.884.980.710
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,20
|306.761.279
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,64
|487.084.296
|% 3,24
|
|ODAS
|3,70
|201.850.363
|% 1,37
|
|TSKB
|1,34
|73.030.594
|% 0,75
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0493
|8,0526
|% -0,22
|
|Euro
|9,6585
|9,6665
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,0619
|11,1174
|% -0,14
|
|Frank
|8,6885
|8,7408
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1393
|2,1500
|% -0,23
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,93
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-0,47
|