***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 15:52
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2021 tarihinde yapılan şirketimizin genel kurul toplantısında, 2020 yılsonu mali tablolarına ilişkin görüşmeler yapılmış olup kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937474
BIST
17:131.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:138,3875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:1310,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:13507,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,77
|Açılış
|: 507,30
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TRILC
|42,90
|113.715.995
|% 10,00
|
|SANFM
|16,72
|8.541.539
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.504.401
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.638.855
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.120.635
|% 9,97
|
|DERHL
|8,12
|22.334.028
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.614.574
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,16
|35.068.076
|% -9,18
|
|SAYAS
|28,80
|31.277.443
|% -6,61
|
|GARAN
|8,13
|1.089.778.232
|% -0,37
|
|ASELS
|15,50
|688.786.432
|% 2,31
|
|FENER
|33,26
|685.627.214
|% 5,86
|
|KRDMD
|8,10
|646.427.442
|% 0,87
|
|EREGL
|19,20
|640.675.849
|% 2,62
|
|TSKB
|1,40
|186.975.350
|% 2,19
|
|GARAN
|8,13
|1.089.778.232
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,16
|265.626.296
|% 0,00
|
|KARSN
|4,90
|532.514.732
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,98
|175.886.992
|% 1,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3853
|8,3875
|% -0,33
|
|Euro
|10,2540
|10,2605
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8449
|11,9043
|% -0,23
|
|Frank
|9,3256
|9,3817
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2299
|2,2411
|% -0,33
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,78
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,47
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 54 artarak (% 0.63 ) 1, 531
-
17:28XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 12, 868.00 milyon TL de
-
17:27RTALB
Yüzde 4.27 oranında artışla 23.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 674, 302 adet işlem
-
17:26MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 757, 014 adet işlem
-
17:25FENER
Yüzde 6.24 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 889, 065 adet işlem