***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre, www.evimdekipsikolog.com online terapi platformu işleticisi Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi ortaklarından Fatih Çavdar'a ait %8,75 hissenin 525.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Bu işlem sonrasında, şirketteki payımız %13,75'e yükselecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942704BIST