***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5 milyon TL Şirket değerlemesi ile 19.08.2020 tarihinde %5, 8 Şubat 2021 tarihlerinde %5 olmak üzere toplam %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 65.100.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarına mevcut payını korumak üzere katılım sağlamıştır.Geliştirdiği patentli teknolojisi ile 9 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 65.100.000 TL'ye 13 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile ABD ve AB'de satış kadroları kurmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951227BIST