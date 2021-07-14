***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 18:11
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5 milyon TL Şirket değerlemesi ile 19.08.2020 tarihinde %5, 8 Şubat 2021 tarihlerinde %5 olmak üzere toplam %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 65.100.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarına mevcut payını korumak üzere katılım sağlamıştır.
Geliştirdiği patentli teknolojisi ile 9 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 65.100.000 TL'ye 13 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile ABD ve AB'de satış kadroları kurmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951227
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
18:05504,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,44
|Açılış
|: 504,41
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5909
|8,5984
|% -0,24
|
|Euro
|10,1600
|10,1685
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8753
|11,9349
|% 0,04
|
|Frank
|9,3548
|9,4111
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2847
|2,2961
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,16
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-1,67
|