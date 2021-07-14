***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 18:12
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5 Milyon TL şirket değerlemesi ile 30.12.2020 tarihinde %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım A.Ş, bu defa yurtdışı yatırımcılardan 86 Milyon TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır.
Geliştirdiği yenilikçi iş modeli ile 7 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 86 Milyon TL'ye 17 kat artıran Servislet Yazılım A.Ş, aldığı yatırım ile halen Türkiye ve Yunanistan'da devam eden faaliyetlerini yeni pazarlara açmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951228
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1600
En Düşük
10,1250
18:05504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,50
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5995
|8,6042
|% -0,18
|
|Euro
|10,1250
|10,1350
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8901
|11,9497
|% 0,17
|
|Frank
|9,3555
|9,4119
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2866
|2,2981
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|15,05
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,35
|