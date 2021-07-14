***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5 Milyon TL şirket değerlemesi ile 30.12.2020 tarihinde %7,5 oranında iştirak ettiği Servislet Yazılım A.Ş, bu defa yurtdışı yatırımcılardan 86 Milyon TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır.Geliştirdiği yenilikçi iş modeli ile 7 ay gibi bir sürede şirket değerini 5 Milyon TL'den 86 Milyon TL'ye 17 kat artıran Servislet Yazılım A.Ş, aldığı yatırım ile halen Türkiye ve Yunanistan'da devam eden faaliyetlerini yeni pazarlara açmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951228BIST