***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 10.06.2020 tarihinde %4 oranında iştirak ettiği Barty Mobil İnternet Servisleri ve Tic. A.Ş , bu defa muhtelif yatırımcılardan 16.000.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarı payını %5,12'ye çıkartarak katılım sağlamıştır.
15 ay gibi bir sürede şirket değerini 3.2 katına çıkartan Barty, aldığı yatırımla kişiler arası eşya takas platformu kullanıcı sayısını artırmayı ve bir ülkede daha faaliyete başlamayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958030
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,41
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5275
|8,5302
|% -0,12
|
|Euro
|10,0696
|10,0786
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7910
|11,8501
|% 0,27
|
|Frank
|9,2806
|9,3365
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2679
|2,2793
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|