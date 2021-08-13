***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 5.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 10.06.2020 tarihinde %4 oranında iştirak ettiği Barty Mobil İnternet Servisleri ve Tic. A.Ş , bu defa muhtelif yatırımcılardan 16.000.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutarı payını %5,12'ye çıkartarak katılım sağlamıştır.15 ay gibi bir sürede şirket değerini 3.2 katına çıkartan Barty, aldığı yatırımla kişiler arası eşya takas platformu kullanıcı sayısını artırmayı ve bir ülkede daha faaliyete başlamayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958030BIST