***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 12:58
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi'ne 5.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Digital reklam, pazarlama ve yazılım projeleri için hizmet alanlarla hizmet verenleri buluşturan bir Pazar yeri geliştiren Edvido, alanında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958234
BIST
13:261.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.451
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|Önceki Kapanış
|: 1.448
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1.462
En Düşük
1.451
13:268,4618
En Yüksek
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|: -0,65%
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|: 8,4650
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|Önceki Kapanış
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8,4447
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488,40
En Düşük
482,11
BIST En Aktif Hisseler13:26
|VKING
|8,36
|1.732.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.456.440
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|350.321
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|KGYO
|7,08
|14.686.700
|% -8,65
|
|DAGI
|3,97
|70.050.524
|% -6,59
|
|MARKA
|4,94
|2.663.236
|% -5,00
|
|EDIP
|3,60
|9.735.571
|% -4,00
|
|DOBUR
|20,20
|1.541.596
|% -3,72
|
|GARAN
|9,40
|958.373.852
|% 1,40
|
|THYAO
|12,58
|529.576.801
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|353.074.817
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,62
|347.446.558
|% 2,55
|
|ISCTR
|5,54
|295.965.300
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,54
|353.074.817
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|958.373.852
|% 1,40
|
|ODAS
|1,37
|130.038.935
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,62
|347.446.558
|% 2,55
|
|ISCTR
|5,54
|295.965.300
|% 2,40
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4595
|8,4618
|% -0,65
|
|Euro
|9,9803
|9,9996
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,6864
|11,7450
|% -0,75
|
|Frank
|9,2235
|9,2791
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% -0,68
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,25
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-26,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|-27,06
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-13,09
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,54
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|-1,04
|