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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2021 12:58



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi'ne 5.000.000 TL  değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Digital reklam, pazarlama ve yazılım projeleri için hizmet alanlarla hizmet verenleri buluşturan bir Pazar yeri geliştiren Edvido, alanında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958234


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