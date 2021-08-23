***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 12:59
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Tekonoji Yatırım A.Ş'den aldığımız bilgiye göre şirketin 25.12.2020 tarihinde sermaye piyasası kuruluna yaptığı "girişim sermayesi yatırım ortaklığı " dönüşüm başvursunun, bu aşamada olumsuz karşılandığı kurulun 19.08.2021 tarihli yazısı ile bugün tebliğ edilmiş olup , gerekçeler incelendikten sonra başvurunun yenilenmesi değerlendirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959990
BIST
13:291.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,22
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:298,4659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:299,9296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:29487,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,50
|Açılış
|: 487,51
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:29
|BRLSM
|11,01
|556.820.519
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.216.310
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.106.783
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.619.508
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.507.143
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|4.577.289
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.250.653
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|DAGI
|3,82
|10.050.405
|% -6,60
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|GARAN
|9,50
|622.532.638
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.820.519
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|541.744.692
|% 2,53
|
|SASA
|28,28
|455.798.825
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,72
|353.085.481
|% 2,33
|
|GARAN
|9,50
|622.532.638
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,72
|353.085.481
|% 2,33
|
|SISE
|8,92
|541.744.692
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|335.595.206
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.820.519
|% 9,99
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4643
|8,4659
|% -0,22
|
|Euro
|9,9225
|9,9296
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,5450
|11,6029
|% 0,19
|
|Frank
|9,2044
|9,2599
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2534
|2,2647
|% -0,10
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|