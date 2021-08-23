***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Tekonoji Yatırım A.Ş'den aldığımız bilgiye göre şirketin 25.12.2020 tarihinde sermaye piyasası kuruluna yaptığı "girişim sermayesi yatırım ortaklığı " dönüşüm başvursunun, bu aşamada olumsuz karşılandığı kurulun 19.08.2021 tarihli yazısı ile bugün tebliğ edilmiş olup , gerekçeler incelendikten sonra başvurunun yenilenmesi değerlendirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959990BIST