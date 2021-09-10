***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErken aşama Türk teknoloji girişimlerinin global pazarlara açılması ve ölçeklenmesi konusunda yatırım gerçekleştiren, bugün itibariyle yedi teknoloji girişimine yatırım gerçekleştiren ‘'Geometry Venture Development'' markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi'ne %1,6 hisse karşılığında $12.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. İlk olarak 2020 yılında $10.000 yatırım yaptığımız şirketeki payımız %3,2 olmuştur.Yatırım gerçekleştirdiği girişimlerden özellikle dört tanesinin kısa süre içerisinde gösterdiği performans göz önünde bulundurularak Geometry Venture Development'ın sermaye desteği, bilgi ve erişim gücüyle ülkemizden yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren geleceğin şirketleriyle portföyünü geliştireceğine ve kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963255BIST