***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 7.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 29.03.2021 tarihinde %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, bu defa 21.250.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım aldı. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutuna mevcut payını korumak üzere katılım sağlayacaktır.6 aydan kısa bir sürede şirket değerini 3 katına çıkartan Artiox, aldığı yatırımla sunduğu hizmetleri geniş kitlelere duyurup gelirlerini artırmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964586BIST