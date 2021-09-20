***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:13
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 7.000.000 TL Şirket değerlemesi ile 29.03.2021 tarihinde %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, bu defa 21.250.000 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım aldı. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutuna mevcut payını korumak üzere katılım sağlayacaktır.
6 aydan kısa bir sürede şirket değerini 3 katına çıkartan Artiox, aldığı yatırımla sunduğu hizmetleri geniş kitlelere duyurup gelirlerini artırmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964586
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0313
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,88
|Açılış
|: 491,91
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6630
|% 0,19
|
|Euro
|10,1618
|10,1715
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8117
|11,8710
|% -0,23
|
|Frank
|9,3023
|9,3583
|% 0,70
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,62
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|-0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında