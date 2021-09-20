***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:13
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 11.416.680 TL Şirket değerlemesi ile 09.07.2020 tarihinde %3 oranında iştirak ettiği Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 14.752.500 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutuna payını %4,14 'e çıkarmak üzere katılım sağlayacaktır.
Bataryaların en önemli bileşeni olmasına rağmen Türkiye'de üretimi olmayan Katotu kendi geliştirdiği teknoloji ile üretip uluslararası batarya üreticilerinin kalite kontrol testlerinden başarıyla geçen Nicat, aldığı yatırımla üretim tesisi kurmak için gerekli çalışmaları yapmayı planlıyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964587
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0463
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05490,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,80
|Açılış
|: 490,82
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6685
|8,6754
|% 0,33
|
|Euro
|10,1695
|10,1865
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,8103
|11,8695
|% -0,24
|
|Frank
|9,3149
|9,3710
|% 0,84
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|5,54
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
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17:58XU050
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında