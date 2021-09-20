***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 11.416.680 TL Şirket değerlemesi ile 09.07.2020 tarihinde %3 oranında iştirak ettiği Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş, bu defa muhtelif yatırımcılardan 14.752.500 TL şirket değerlemesi ile yeni bir yatırım almıştır. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş yatırım tutuna payını %4,14 'e çıkarmak üzere katılım sağlayacaktır.Bataryaların en önemli bileşeni olmasına rağmen Türkiye'de üretimi olmayan Katotu kendi geliştirdiği teknoloji ile üretip uluslararası batarya üreticilerinin kalite kontrol testlerinden başarıyla geçen Nicat, aldığı yatırımla üretim tesisi kurmak için gerekli çalışmaları yapmayı planlıyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964587BIST