***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKendi geliştirdiği patentli teknolojisiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glokom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız şekilde durdurmayı hedefleyen dolaylı iştirakimiz Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi (www.glaucot.com), geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için klinik çalışmalarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980558BIST