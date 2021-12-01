***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2021 18:21
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kendi geliştirdiği patentli teknolojisiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glokom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız şekilde durdurmayı hedefleyen dolaylı iştirakimiz Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi (www.glaucot.com), geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için klinik çalışmalarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980558
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
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1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3254
En Yüksek
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|: -2,53%
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|: 13,3500
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|Önceki Kapanış
|: 13,0500
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En Düşük
12,4197
18:0515,1255
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|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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14,0733
18:05764,86
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|: -1,78%
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|Açılış
|: 764,86
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|Önceki Kapanış
|: 778,74
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793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2809
|13,2996
|% -2,72
|
|Euro
|14,9850
|15,1230
|% -2,60
|
|Sterlin
|17,7113
|17,8001
|% -2,28
|
|Frank
|14,4451
|14,5321
|% -2,59
|
|Riyal
|3,5441
|3,5618
|% -2,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|12,39
|
|Altın Gr.
|763
|764
|-15,17
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|-0,37
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de