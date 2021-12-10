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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2021 12:34
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Ebeveynlere çocukların gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği www.kidolog.com web sitesi üzerinden online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi'ne 3.000.000 TL şirket değerlemesiyle 300.000 TL karşılığında bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %10  iştirak etmiş ve 07.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk.
 
Eba Garaj Anonim Şirketi 6 ay içinde değerlemesini %233 artırarak bu defa 10 Milyon TL değerlemeyle muhtelif yatırımcılardan yeni yatırım almıştır. EBA Garaj aldığı yatırımla hem Türkiye içindeki faaliyetlerini güçlendirmeyi hem de İngiltere'de faaliyete başlamayı hedefliyor.
 
 
İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri www.bukytalk.com online platformu üzerinden bir araya getiren Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık A.Ş'ye 750.000 TL şirket değerlemesiyle bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %10 erken aşama tohum yatırımı yapmıştık.
 
Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi 11 ay içinde değerini %433 artırarak 4 milyon TL değerlemeyle yeni yatırım almıştır. Bukytalk aldığı yatırımı pazarlama faaliyetleri için harcayarak satışlarını artırmayı hedefliyor.
 
 
Çok sayıda personele sahip olan işletmelere vardiya planlaması için personel süreç yönetimi hizmeti veren Shiftplanner Teknoloji A.Ş'ye bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden %5 oranında iştirak etmiş ve 16.02.2021 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştuk.
 
Shiftplanner Teknoloji A.Ş yazılımı bitirip ilk müşterilerini edindiğinden sözleşmeden kaynaklanan opsiyon hakkımızı kullanarak aynı değerlemeden %5 ilave pay alımına karar verilmiştir.
Komuoyunun bilgilerine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982622


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Cumhuriyet 5.237 5.316 22,00  
Tam 5.220 5.350 28,31  
Yarım 2.523 2.588 13,70  
Çeyrek 1.265 1.294 6,84  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 -0,06  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,06  
B. Petrol 74,69 74,69 0,27  
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