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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2021 10:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Pax Animi Games Yazılım Anonim Şirketi'ne 8.750.000 TL  değerleme üzerinden %4 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Mobil/web tabanlı oyun tasarlama, geliştirme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Pax Animi, alanında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987330


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DMSAS 9,73 70.564.651 % 9,94  
MARKA 4,21 5.710.427 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.398.682 % 9,91  
OZKGY 6,47 46.807.952 % 9,85  
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Frank 14,8065 14,8956 % 3,31  
Riyal 3,6037 3,6217 % 3,15  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 8,22  
Altın Gr. 797 797 28,10  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 10,15 10,15 0,39  
B. Petrol 78,88 78,88 -0,65  
Seans Raporu 17:32
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