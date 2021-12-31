***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 10:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Pax Animi Games Yazılım Anonim Şirketi'ne 8.750.000 TL değerleme üzerinden %4 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Mobil/web tabanlı oyun tasarlama, geliştirme ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Pax Animi, alanında uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987330
BIST
17:321.859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:3213,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2758
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:3215,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3773
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:32796,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 28,10
|Açılış
|: 796,70
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.564.651
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.710.427
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.398.682
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.807.952
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.423.652
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,17
|57.337.222
|% -5,86
|
|IHAAS
|9,25
|45.661.383
|% -5,80
|
|VANGD
|4,57
|20.992.751
|% -4,39
|
|GARAN
|11,28
|1.356.781.439
|% -1,57
|
|EREGL
|28,58
|1.265.041.740
|% 0,78
|
|THYAO
|20,16
|1.127.513.005
|% 0,10
|
|SISE
|13,55
|930.223.455
|% 0,59
|
|SASA
|53,60
|689.768.350
|% -1,56
|
|GARAN
|11,28
|1.356.781.439
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,39
|390.084.809
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,17
|216.081.469
|% -0,91
|
|TSKB
|1,44
|132.436.814
|% 0,00
|
|SISE
|13,55
|930.223.455
|% 0,59
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4393
|13,4581
|% 2,09
|
|Euro
|15,2522
|15,3043
|% 2,53
|
|Sterlin
|18,2887
|18,3804
|% 3,30
|
|Frank
|14,8065
|14,8956
|% 3,31
|
|Riyal
|3,6037
|3,6217
|% 3,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|8,22
|
|Altın Gr.
|797
|797
|28,10
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,39
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,65
|
Seans Raporu
17:32
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17:47ASUZU
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 865 adet işlem
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17:46SANFM
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 30.28 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 983 adet işlem
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 74 artarak (% 0.11 ) 1, 658
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZKGY, OZKGY, MARKA, MAALT, KRSTL, DMSAS, AVTUR
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17:42
MAGEN, NUGYO, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında