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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2022 09:14
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Dolaylı iştirakimiz BUGAMED Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,  medikal kalite kollajen üretmek üzere akredite tesisini devreye alarak dünyada medikal kalite kollajen üreticisi 10 firma arasında yerini almıştır. Kurulan pilot ölçekli tesiste üretilen hammaddeler  doku mühendisliği, biyomalzemeler, biyosensör teknolojileri, biyoteknolojik ilaçlar ve kozmetik sektöründe  kullanılacaktır.
BUGAMED, ürün yelpazesine halen Türkiye'de üretimi olmayan hyaluronik asit gibi çeşitli medikal hammaddeler eklemek üzere Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994578


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ULKER 18,16 40.906.742 % 0,00  
RYSAS 4,75 14.980.327 % 0,00  
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Altın Gr. 794 794 4,45  
Cumhuriyet 5.249 5.329 -24,00  
Tam 5.225 5.355 -38,94  
Yarım 2.525 2.590 -18,83  
Çeyrek 1.267 1.295 -9,42  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 0,03  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,06  
B. Petrol 86,43 86,43 0,37  
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