***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 09:14
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı iştirakimiz BUGAMED Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, medikal kalite kollajen üretmek üzere akredite tesisini devreye alarak dünyada medikal kalite kollajen üreticisi 10 firma arasında yerini almıştır. Kurulan pilot ölçekli tesiste üretilen hammaddeler doku mühendisliği, biyomalzemeler, biyosensör teknolojileri, biyoteknolojik ilaçlar ve kozmetik sektöründe kullanılacaktır.
BUGAMED, ürün yelpazesine halen Türkiye'de üretimi olmayan hyaluronik asit gibi çeşitli medikal hammaddeler eklemek üzere Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994578
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
0
En Düşük
0
18:0513,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0182
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4800
18:0515,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,4022
18:05792,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,61
|Açılış
|: 792,27
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,71
|10.597.064
|% 0,00
|
|ULKER
|18,16
|40.906.742
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,75
|14.980.327
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,57
|196.928.805
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,58
|41.863.260
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|10.597.064
|% 0,00
|
|ULKER
|18,16
|40.906.742
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,75
|14.980.327
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,57
|196.928.805
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,58
|41.863.260
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% 0,00
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5204
|13,5409
|% 0,16
|
|Euro
|15,4346
|15,4649
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,4854
|18,5781
|% 0,26
|
|Frank
|14,7632
|14,8521
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6017
|3,6198
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,61
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,45
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,06
|
|B. Petrol
|86,43
|86,43
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem