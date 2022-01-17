***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı iştirakimiz BUGAMED Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, medikal kalite kollajen üretmek üzere akredite tesisini devreye alarak dünyada medikal kalite kollajen üreticisi 10 firma arasında yerini almıştır. Kurulan pilot ölçekli tesiste üretilen hammaddeler doku mühendisliği, biyomalzemeler, biyosensör teknolojileri, biyoteknolojik ilaçlar ve kozmetik sektöründe kullanılacaktır.BUGAMED, ürün yelpazesine halen Türkiye'de üretimi olmayan hyaluronik asit gibi çeşitli medikal hammaddeler eklemek üzere Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994578BIST