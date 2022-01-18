***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 10:01
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Den Teknoloji Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Den Teknoloji, BIMMade markası ile BIM(Building Information Modeling) tasarımcılarına yapı sektörü malzemelerinin digital ikizlerinden oluşan bir kütüphane sunmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994828
BIST
11:202.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,95
|Açılış
|: 2.083
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.077
11:2013,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 13,5000
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|Önceki Kapanış
|: 13,4400
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En Düşük
13,4068
11:2015,4196
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790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler11:20
|IZTAR
|23,10
|19.821.648
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|5.061.099
|% -9,90
|
|PKENT
|344,00
|32.709.628
|% -5,91
|
|PRKAB
|53,45
|43.908.082
|% -4,55
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|SELVA
|15,40
|3.698.299
|% -3,75
|
|THYAO
|28,32
|769.559.158
|% 0,14
|
|GARAN
|12,02
|683.487.767
|% 0,25
|
|KRDMD
|12,83
|602.375.864
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,07
|593.884.682
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,78
|507.020.002
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,07
|593.884.682
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,50
|243.529.185
|% -0,40
|
|AKBNK
|7,78
|507.020.002
|% 0,39
|
|GARAN
|12,02
|683.487.767
|% 0,25
|
|KRDMD
|12,83
|602.375.864
|% 0,55
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5064
|13,5241
|% 0,64
|
|Euro
|15,4024
|15,4196
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,3797
|18,4718
|% 0,56
|
|Frank
|14,7115
|14,8002
|% 0,51
|
|Riyal
|3,5910
|3,6090
|% 0,59
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,84
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,32
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,03
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|1,29
|