***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Den Teknoloji Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.Den Teknoloji, BIMMade markası ile BIM(Building Information Modeling) tasarımcılarına yapı sektörü malzemelerinin digital ikizlerinden oluşan bir kütüphane sunmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994828BIST