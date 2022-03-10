***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanka hesaplarının tek ekrandan yönetimi konusunda faaliyet gösteren Polynom Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2,4 Milyon TL değerlemeden %10 oranında dolaylı iştirak edilmiş ve 03.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.Polynom Teknoloji Anonim Şirketi, değerlemesini 15 ayda %400 artırarak bu defa 12 Milyon TL değerlemeden yeni yatırım aldı.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008947BIST