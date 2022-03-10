***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDigiform Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin %33,6 payına karşılık gelmek üzere 20.241 adet B grubu payı 475.000$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den,Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 payına karşılık gelmek üzere 145.125 adet C grubu hissesi 1.071$ bedelle Emre Sayın'dan, 2.715.919 Adet A grubu ve 525.215 Adet B grubu hissesi ise 23.929$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den olmak üzere satın alma sözleşmesi imzalanmış olupDigital ürün ve servisler, İş Zekası ve kurumsal çözümler, Ödeme ve e-ticaret, Biyoteknoloji, Tüketici elektroniği, Yenilenebilir Enerji ve IoT alanlarında teknoloji üreten veya mevcut iş modellerini yeni teknolojilerle dönüştüren 48 iştirakiyle Türkiye'nin digital dönüşümünde önemli bir oyuncu olan Şirketimiz, Capturefast markasıyla Türkiye ve Amerika'da faaliyette bulunan Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş ve Smpl markasıyla Türkiye'de faaliyette bulunan Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte daha da güçlenecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008960BIST