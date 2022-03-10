***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 09:46
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin %33,6 payına karşılık gelmek üzere 20.241 adet B grubu payı 475.000$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den,
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 payına karşılık gelmek üzere 145.125 adet C grubu hissesi 1.071$ bedelle Emre Sayın'dan, 2.715.919 Adet A grubu ve 525.215 Adet B grubu hissesi ise 23.929$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den olmak üzere satın alma sözleşmesi imzalanmış olup
Digital ürün ve servisler, İş Zekası ve kurumsal çözümler, Ödeme ve e-ticaret, Biyoteknoloji, Tüketici elektroniği, Yenilenebilir Enerji ve IoT alanlarında teknoloji üreten veya mevcut iş modellerini yeni teknolojilerle dönüştüren 48 iştirakiyle Türkiye'nin digital dönüşümünde önemli bir oyuncu olan Şirketimiz, Capturefast markasıyla Türkiye ve Amerika'da faaliyette bulunan Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş ve Smpl markasıyla Türkiye'de faaliyette bulunan Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte daha da güçlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008960
BIST
11:012.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 23,40
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.066
En Düşük
2.052
11:0114,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0842
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:0116,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0848
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:01936,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 936,97
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:01
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.634.692
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|854.210
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.375.327
|% 9,89
|
|YUNSA
|15,86
|22.894.725
|% 9,61
|
|AVOD
|1,81
|15.419.023
|% -4,23
|
|ISGYO
|7,84
|82.573.472
|% -4,16
|
|ULUUN
|8,90
|54.143.792
|% -3,47
|
|PETUN
|23,20
|12.895.456
|% -2,52
|
|PKENT
|328,60
|1.883.707
|% -2,46
|
|THYAO
|26,50
|1.117.830.324
|% 1,38
|
|SASA
|56,30
|1.048.445.889
|% 0,90
|
|KRDMD
|14,83
|887.137.939
|% 3,49
|
|EREGL
|34,48
|489.651.133
|% 1,83
|
|PETKM
|8,17
|385.890.361
|% 1,49
|
|KRDMD
|14,83
|887.137.939
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,20
|112.083.008
|% 0,92
|
|ODAS
|1,47
|74.641.555
|% -1,34
|
|PETKM
|8,17
|385.890.361
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,77
|167.576.659
|% 0,80
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7280
|14,7327
|% 0,57
|
|Euro
|16,3116
|16,3389
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,3918
|19,4890
|% 0,78
|
|Frank
|15,8370
|15,9324
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9179
|3,9376
|% 0,71
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-11,95
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,82
|
Seans Raporu
11:01
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11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ASELS, GUBRF
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11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TOASO, ARCLK
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11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 72 artarak (% 1.18 ) 1, 869
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11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, FORMT, OTTO, GRSEL
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11:16
BAKAB, ARDYZ, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında