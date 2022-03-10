Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2022 09:46
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin %33,6 payına karşılık gelmek üzere  20.241 adet B grubu payı 475.000$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den,  
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 payına karşılık gelmek üzere 145.125 adet C grubu hissesi 1.071$ bedelle Emre Sayın'dan, 2.715.919 Adet A grubu ve 525.215 Adet B grubu hissesi ise 23.929$ bedelle REVO Capital Fund I B.V'den olmak üzere satın alma sözleşmesi imzalanmış olup
Digital ürün ve servisler, İş Zekası ve kurumsal çözümler, Ödeme ve e-ticaret, Biyoteknoloji, Tüketici elektroniği, Yenilenebilir Enerji ve IoT alanlarında teknoloji üreten veya mevcut iş modellerini yeni teknolojilerle dönüştüren 48 iştirakiyle Türkiye'nin digital dönüşümünde önemli bir oyuncu olan Şirketimiz,  Capturefast markasıyla Türkiye ve Amerika'da faaliyette bulunan Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş ve  Smpl markasıyla Türkiye'de faaliyette bulunan Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte daha da güçlenecektir.
 
            
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008960


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:012.066
Değişim :  1,15% |  23,40
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.066 En Düşük
2.052
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.634.692 % 9,98  
GRSEL 9,97 854.210 % 9,92  
FORMT 1,00 13.375.327 % 9,89  
YUNSA 15,86 22.894.725 % 9,61  
daha fazla
11:01 Alış Satış %  
Dolar 14,7280 14,7327 % 0,57  
Euro 16,3116 16,3389 % 0,52  
Sterlin 19,3918 19,4890 % 0,78  
Frank 15,8370 15,9324 % 0,61  
Riyal 3,9179 3,9376 % 0,71  
daha fazla
11:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 -11,95  
Altın Gr. 937 937 -1,14  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 -0,22  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,05  
B. Petrol 115 115 3,82  
Seans Raporu 11:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru