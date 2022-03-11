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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2022 12:35
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,
 Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan Evimdeki Psikolog girişimine (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi)  10.09.2020 tarihinde 4 Milyon TL değerleme üzerinden %5, 16.06.2021 tarihinde ise 6 Milyon TL değerleme üzerinden %8,75 yatırım yapmış ve KAP açıklamasında duyurmuştuk.
Evimdeki Psikolog (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) değerlemesini 17 ayda ilk yatırıma göre %1150 artırarak bu defa 50 Milyon TL değerlemeden yatırım aldı.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009465


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