***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan Evimdeki Psikolog girişimine (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) 10.09.2020 tarihinde 4 Milyon TL değerleme üzerinden %5, 16.06.2021 tarihinde ise 6 Milyon TL değerleme üzerinden %8,75 yatırım yapmış ve KAP açıklamasında duyurmuştuk.Evimdeki Psikolog (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) değerlemesini 17 ayda ilk yatırıma göre %1150 artırarak bu defa 50 Milyon TL değerlemeden yatırım aldı.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009465BIST