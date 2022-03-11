***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 12:35
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre,
Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan Evimdeki Psikolog girişimine (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) 10.09.2020 tarihinde 4 Milyon TL değerleme üzerinden %5, 16.06.2021 tarihinde ise 6 Milyon TL değerleme üzerinden %8,75 yatırım yapmış ve KAP açıklamasında duyurmuştuk.
Evimdeki Psikolog (Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi) değerlemesini 17 ayda ilk yatırıma göre %1150 artırarak bu defa 50 Milyon TL değerlemeden yatırım aldı.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009465
BIST
13:122.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
13:1214,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1148
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
13:1216,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1186
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
13:12956,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,01
|Açılış
|: 956,03
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:10
|GRSEL
|10,96
|18.207.004
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.938
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|60.464.590
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|9.090.827
|% 8,57
|
|ALKA
|23,76
|23.433.997
|% 7,41
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|ISSEN
|16,68
|27.471.123
|% -5,07
|
|SKTAS
|3,00
|9.871.691
|% -3,85
|
|KRDMD
|15,42
|2.096.799.478
|% 0,33
|
|THYAO
|26,20
|2.008.839.858
|% 1,79
|
|SISE
|13,58
|1.238.557.053
|% 3,19
|
|EREGL
|34,48
|805.063.207
|% -0,40
|
|KOZAL
|147,20
|666.821.551
|% 2,72
|
|ODAS
|1,54
|253.297.992
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,42
|2.096.799.478
|% 0,33
|
|SISE
|13,58
|1.238.557.053
|% 3,19
|
|THYAO
|26,20
|2.008.839.858
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,12
|133.220.258
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9529
|14,9684
|% 0,77
|
|Euro
|16,4323
|16,4574
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,5105
|19,6083
|% 0,86
|
|Frank
|16,0043
|16,1007
|% 0,83
|
|Riyal
|3,9774
|3,9974
|% 0,93
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-6,78
|
|Altın Gr.
|958
|959
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,29
|