***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre18.02.2021 tarihinde 7 Milyon TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiğimiz Malwation Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş, 13 ayda şirket değerini %542 artırarak bu defa 45 Milyon TL değerleme üzerinden yeni yatırım aldı.Malwation, almış olduğu bu yatırım ile ürünlerinin bireyler ve orta ölçekli şirketlerin de kullanabileceği SaaS versiyonlarını pazara sunmayı , Avrupa, Amerika Birleşik Devletlerinde büyümeyi hedefliyor.Kamuoyunun Bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016275BIST