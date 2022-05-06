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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.05.2022 09:43
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Kendi geliştirdiği patentli teknolojiyle ileri aşamalarda körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız durdurmayı hedefleyen  Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.glaucot.com) 12.705.000 TL  değerleme üzerinden %3,334 pay karşılığı iştirak etmiş ve 20.09.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk.
Geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı onayla halen klinik çalışmalarına devam eden Glaucot, bu defa 44.370.000 TL değerlemeyle yeni yatırım almış olup, şirketimiz ilave 1.220.175 TL  bedelle payını %5,97'ye çıkartacak şekilde yatırım turuna iştirak etmiştir.
Glaucot aldığı yeni yatırımı göz tansiyonunu hastaneye gitmeden evde ölçmek üzere geliştirdiği gözlüğün patent başvurularında ve halen devam eden klinik çalışmaların finansmanında kullanmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027068


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