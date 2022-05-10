***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli toplantısında, Estonya'da kurulu Sweephy OÜ ünvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" Hisseye Dönüştürülebilir Borç sözleşmesi çerçevesinde, 40.000 Euro tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.Türk Girişimciler Ertuğ Dilek, Abdullah Kandilli ve Erce Can Bektüre tarafından Estonya'da kurulu Sweephy (https://sweephy.com), farklı kaynak ve formattaki verileri kendi geliştirdiği temizleme algoritmaları ile kod bilgisi gerektirmeden temizleyebiliyor. Bu sayede veri temizleme işlerine harcanan vakti minimuma indirmeyi hedefliyor.Yıllık %25,2 büyüyen ve 2026 yılında 4 milyar doları aşması beklenen veri hazırlama pazarında ilk müşterilerini Türkiye'den ve İngiltere'den edinen Sweephy, ilerleyen süreçte Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028483BIST