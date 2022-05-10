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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.05.2022 18:04
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli toplantısında, Estonya'da kurulu Sweephy OÜ ünvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" Hisseye Dönüştürülebilir Borç sözleşmesi çerçevesinde, 40.000 Euro tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
Türk Girişimciler Ertuğ Dilek, Abdullah Kandilli ve Erce Can Bektüre  tarafından Estonya'da kurulu  Sweephy   (https://sweephy.com), farklı kaynak ve formattaki verileri kendi geliştirdiği temizleme algoritmaları ile kod bilgisi gerektirmeden temizleyebiliyor.  Bu sayede veri temizleme işlerine harcanan vakti minimuma indirmeyi hedefliyor.
Yıllık %25,2 büyüyen ve 2026 yılında 4 milyar doları aşması beklenen veri hazırlama pazarında ilk müşterilerini Türkiye'den ve İngiltere'den edinen Sweephy, ilerleyen süreçte Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028483


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