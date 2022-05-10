***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 18:04
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli toplantısında, Estonya'da kurulu Sweephy OÜ ünvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" Hisseye Dönüştürülebilir Borç sözleşmesi çerçevesinde, 40.000 Euro tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
Türk Girişimciler Ertuğ Dilek, Abdullah Kandilli ve Erce Can Bektüre tarafından Estonya'da kurulu Sweephy (https://sweephy.com), farklı kaynak ve formattaki verileri kendi geliştirdiği temizleme algoritmaları ile kod bilgisi gerektirmeden temizleyebiliyor. Bu sayede veri temizleme işlerine harcanan vakti minimuma indirmeyi hedefliyor.
Yıllık %25,2 büyüyen ve 2026 yılında 4 milyar doları aşması beklenen veri hazırlama pazarında ilk müşterilerini Türkiye'den ve İngiltere'den edinen Sweephy, ilerleyen süreçte Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028483
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0691
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0991
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05912,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,81
|Açılış
|: 912,22
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2761
|15,3154
|% 0,45
|
|Euro
|16,1335
|16,1816
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,7965
|18,8907
|% 0,27
|
|Frank
|15,3904
|15,4831
|% 0,77
|
|Riyal
|4,0696
|4,0900
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|11,90
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,22
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208