***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 09:18
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Latissim Kozmetik Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'ne 4.000.000 TL değerleme üzerinden %10 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi.
Latissim,kendi geliştirdiği kişiye özel güzellik önerileri veren algoritma ile kullanıcılara güzellik ve bakım ürünlerini aylık abonelik sistemi ile sunuyor.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030466
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5450
|
15,5070
En Düşük
15,4564
18:0516,1451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0317
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2753
En Düşük
16,0891
18:05899,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,34
|Açılış
|: 899,48
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
898,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|80,50
|32.091.905
|% 100,00
|
|LOGO
|43,02
|23.214.085
|% 2,14
|
|BLCYT
|14,49
|7.658.770
|% 1,40
|
|CEMTS
|29,14
|82.031.429
|% 0,96
|
|YEOTK
|59,05
|18.348.519
|% 0,53
|
|BRKSN
|8,94
|1.242.090
|% 0,00
|
|BEYAZ
|8,20
|10.260.566
|% 0,00
|
|DENGE
|1,94
|13.341.948
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,00
|209.514
|% 0,00
|
|CUSAN
|9,46
|8.127.893
|% 0,00
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% 0,00
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,00
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4912
|15,5021
|% 0,16
|
|Euro
|16,1284
|16,1489
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,8969
|18,9917
|% -0,14
|
|Frank
|15,3764
|15,4691
|% -0,08
|
|Riyal
|4,1182
|4,1389
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,50
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA