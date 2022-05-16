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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 09:18
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,  Latissim Kozmetik Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'ne 4.000.000 TL  değerleme üzerinden %10 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi.
Latissim,kendi geliştirdiği kişiye özel güzellik önerileri veren algoritma ile kullanıcılara güzellik ve bakım ürünlerini aylık abonelik sistemi ile sunuyor.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030466


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Tam 6.076 6.231 -8,91  
Yarım 2.937 3.014 -4,31  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,15  
Gümüş.Ons 20,99 21,03 -0,10  
Gümüş Gr. 10,46 10,48 -0,04  
B. Petrol 110 110 -1,87  
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