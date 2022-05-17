***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi'ne (https://kidolog.com) 3 Milyon TL şirket değeri üzerinden %10 dolaylı iştirak etmiş ve 07.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk.Operasyonlarını İngiltere ve Amerika'ya taşımak üzere çalışmalar yapan Eba Garaj A.Ş, şirket değerini 11 ayda %600 artırarak bu defa 21 Milyon TL şirket değeri üzerinden yatırım aldı.Şirketimiz yatırım turuna payını bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden payını %11'e çıkartacak şekilde iştirak etmiştir.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030749BIST