***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 09:16
Ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi'ne (https://kidolog.com) 3 Milyon TL şirket değeri üzerinden %10 dolaylı iştirak etmiş ve 07.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk.
Operasyonlarını İngiltere ve Amerika'ya taşımak üzere çalışmalar yapan Eba Garaj A.Ş, şirket değerini 11 ayda %600 artırarak bu defa 21 Milyon TL şirket değeri üzerinden yatırım aldı.
Şirketimiz yatırım turuna payını bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden payını %11'e çıkartacak şekilde iştirak etmiştir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030749
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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930,03
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ORCAY
|19,91
|75.073.195
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,70
|12.488.244
|% 7,57
|
|IMASM
|37,90
|32.548.087
|% 7,49
|
|IHAAS
|26,88
|1.392.043
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.565.780
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.743.250
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|SANKO
|13,21
|3.729.003
|% -4,34
|
|SISE
|19,82
|563.651.697
|% 2,69
|
|THYAO
|42,70
|518.563.749
|% -0,05
|
|GARAN
|14,89
|290.883.495
|% -0,53
|
|KRDMD
|14,98
|284.177.662
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,35
|263.131.684
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,64
|160.261.861
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,35
|263.131.684
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,78
|125.801.003
|% 1,89
|
|SISE
|19,82
|563.651.697
|% 2,69
|
|AKBNK
|8,00
|157.864.110
|% 0,38
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,8396
|15,8647
|% 2,08
|
|Euro
|16,5823
|16,6537
|% 2,55
|
|Sterlin
|19,5904
|19,6886
|% 2,66
|
|Frank
|15,7755
|15,8705
|% 2,16
|
|Riyal
|4,2086
|4,2297
|% 1,94
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,50
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,15
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|B. Petrol
|114
|114
|-0,04
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