***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 16:47
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-9112 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033943
BIST
17:352.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 17,08
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:3516,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:3517,5586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0631
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:35971,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,05
|Açılış
|: 971,45
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PENTA
|496,60
|81.506.743
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|233.548.210
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.606
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|38.155.535
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.460.174
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.010.544
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|25.452.834
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,16
|2.377.114
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|74.450.411
|% -5,88
|
|THYAO
|49,58
|3.521.600.048
|% -0,64
|
|SASA
|37,84
|1.909.276.577
|% 3,73
|
|GARAN
|15,05
|1.711.805.003
|% 3,44
|
|KRDMD
|14,97
|1.658.980.708
|% 1,84
|
|SISE
|21,08
|1.552.743.273
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,82
|1.017.038.041
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,74
|1.312.152.583
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.056.185.004
|% -0,75
|
|KARSN
|7,17
|1.277.662.244
|% 2,58
|
|AKBNK
|8,49
|1.430.996.174
|% 1,56
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4027
|16,4116
|% 0,10
|
|Euro
|17,5397
|17,5586
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,4593
|20,5619
|% -0,75
|
|Frank
|16,9572
|17,0593
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3673
|4,3892
|% 0,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,96
|