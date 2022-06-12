Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2022 19:02
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Muhtelif noktalara yerleştirilen sensörler ve yapay zeka yazılımları ile   depremi oluşum anında yakalayarak sarsıntıların yerleşim yerlerine ulaşmasından saniyeler, bazen dakikalar öncesinde (deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak) uyarı veren Erken Uyarı Sistemi, dolaylı iştirakimiz Hubbox'ın %25 oranında dahil olduğu EDİS konsorsiyumu tarafından lanse edildi. 
Geliştirilen otonom çözümle deprem sarsıntıları ulaşmadan önce asansörler en yakın katta sabitlenip, yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazlar ve doğal gaz kapatılabiliyor, bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştırabiliyor. 
Sistemin Iot altyapısı, ‘'En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri: 2020 ve Ötesi" araştırmasında, IoT kategorisinde dünyadaki en iyi iki firmadan biri seçilen dolaylı iştirakimiz Hubbox tarafından geliştirildi. 
Kendi geliştirdiği teknolojiyle endüstriyel uzak erişim ve veri toplama cihazları geliştiren Hubbox (hubbox.io), 2022 yılında yurtdışı pazarlara açılmayı hedefliyor.   
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036827


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.543
Değişim :  -1,11% |  -28,47
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 102.378.296 % 10,00  
DOBUR 44,48 8.331.278 % 9,99  
AVHOL 6,61 22.119.489 % 9,98  
SILVR 18,95 16.262.625 % 9,98  
EUREN 21,60 314.139.573 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,0939 17,0956 % -0,13  
Euro 17,9865 18,0636 % -1,06  
Sterlin 21,0229 21,1284 % -1,68  
Frank 17,2628 17,3668 % -1,01  
Riyal 4,5517 4,5745 % -0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 23,59  
Altın Gr. 1.030 1.031 10,90  
Cumhuriyet 6.662 6.763 -131,00  
Tam 6.619 6.793 -135,93  
Yarım 3.199 3.286 -65,75  
Çeyrek 1.605 1.643 -32,88  
Gümüş.Ons 21,88 21,92 0,20  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,09  
B. Petrol 122 122 -1,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru