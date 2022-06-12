***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2022 19:02
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muhtelif noktalara yerleştirilen sensörler ve yapay zeka yazılımları ile depremi oluşum anında yakalayarak sarsıntıların yerleşim yerlerine ulaşmasından saniyeler, bazen dakikalar öncesinde (deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak) uyarı veren Erken Uyarı Sistemi, dolaylı iştirakimiz Hubbox'ın %25 oranında dahil olduğu EDİS konsorsiyumu tarafından lanse edildi.
Geliştirilen otonom çözümle deprem sarsıntıları ulaşmadan önce asansörler en yakın katta sabitlenip, yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazlar ve doğal gaz kapatılabiliyor, bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştırabiliyor.
Sistemin Iot altyapısı, ‘'En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri: 2020 ve Ötesi" araştırmasında, IoT kategorisinde dünyadaki en iyi iki firmadan biri seçilen dolaylı iştirakimiz Hubbox tarafından geliştirildi.
Kendi geliştirdiği teknolojiyle endüstriyel uzak erişim ve veri toplama cihazları geliştiren Hubbox (hubbox.io), 2022 yılında yurtdışı pazarlara açılmayı hedefliyor.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036827
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,0956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0220
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1929
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.030,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0939
|17,0956
|% -0,13
|
|Euro
|17,9865
|18,0636
|% -1,06
|
|Sterlin
|21,0229
|21,1284
|% -1,68
|
|Frank
|17,2628
|17,3668
|% -1,01
|
|Riyal
|4,5517
|4,5745
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|23,59
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem