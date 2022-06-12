***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuhtelif noktalara yerleştirilen sensörler ve yapay zeka yazılımları ile depremi oluşum anında yakalayarak sarsıntıların yerleşim yerlerine ulaşmasından saniyeler, bazen dakikalar öncesinde (deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak) uyarı veren Erken Uyarı Sistemi, dolaylı iştirakimiz Hubbox'ın %25 oranında dahil olduğu EDİS konsorsiyumu tarafından lanse edildi.Geliştirilen otonom çözümle deprem sarsıntıları ulaşmadan önce asansörler en yakın katta sabitlenip, yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazlar ve doğal gaz kapatılabiliyor, bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştırabiliyor.Sistemin Iot altyapısı, ‘'En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri: 2020 ve Ötesi" araştırmasında, IoT kategorisinde dünyadaki en iyi iki firmadan biri seçilen dolaylı iştirakimiz Hubbox tarafından geliştirildi.Kendi geliştirdiği teknolojiyle endüstriyel uzak erişim ve veri toplama cihazları geliştiren Hubbox (hubbox.io), 2022 yılında yurtdışı pazarlara açılmayı hedefliyor.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036827BIST